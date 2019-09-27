В Нягани полицейские раскрыли кражу телефона

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-27T11:01:07+03:00

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Сотрудниками полиции Нягани раскрыта кража сотового телефона стоимостью 15000 рублей, совершенная в июне текущего года.

По данным УМВД по Ханты_Мансийскому автономному округу-Югре, следователи установили 42-летнего подозреваемого в краже. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений, раскрыто 32, из них: разбой, шесть фактов мошенничества, шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и восемь краж, в том числе одна квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU