2019-09-27T11:01:07+03:00
Происшествия

В Нягани полицейские раскрыли кражу телефона

Смартфон пропал еще летом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нягани полицейские раскрыли кражу телефонаВ Нягани полицейские раскрыли кражу телефонаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сотрудниками полиции Нягани раскрыта кража сотового телефона стоимостью 15000 рублей, совершенная в июне текущего года.

По данным УМВД по Ханты_Мансийскому автономному округу-Югре, следователи установили 42-летнего подозреваемого в краже. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений, раскрыто 32, из них: разбой, шесть фактов мошенничества, шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и восемь краж, в том числе одна квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24