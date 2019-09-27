В Югру с рабочим визитом прибыл полпред президента

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-27T10:54:49+03:00

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Сегодня 27 сентября в окружной столице работает полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Он проведет совещание, где руководители исполнительных органов власти Югры отчитаются о проделанной работе во исполнение указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

По информации правительства Югры, Николай Цуканов посетит ряд социальных объектов в Ханты-Мансийске: ветхий дом, жильцов которого в рамках муниципальной программы переселяют в новое жилье; микрорайон «Иртыш», где осуществляется комплексная застройка; среднюю школу №4, которая является опорным центром по инклюзивному образованию и площадкой по реализации проекта «Сетевой компетентностный центр инклюзивного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Инклюверсариум».

Уникальность проекта в том, что он позволил установить в массовой школе такое оборудование, которым обладают на сегодняшний день только специализированные школы. В сформированном образовательном пространстве у детей с разными нарушениями появилась возможность учиться в обычной школе.

Также в программе визита полпреда – рабочая встреча с губернатором Югры Натальей Комаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU