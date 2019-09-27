СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-27T10:43:49+03:00

В Югре с бывшего врача суд взыскал полученные им взятки. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Пациенты платили злоумышленнику в течение двух лет

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Прокурор Нижневартовского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшего врача терапевта суммы денег, полученных в виде взяток.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, основанием для обращения в суд послужил приговор Нижневартовского районного суда по статьям «Получение взятки», «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог» в отношении бывшего врача-терапевта центральной районной больницы.

Согласно материалам дела, осужденный, на протяжении 2016-2017 годов за денежное вознаграждение выдавал медицинские заключения пациентам без их фактического присутствия и прохождения необходимых медицинских обследований.

Суд установил, что сделка по получению вознаграждения за незаконные действия является ничтожной, применил к ней последствия ничтожности и взыскал с осужденного в доход государства полученные им деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU