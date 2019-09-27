СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-27T10:30:42+03:00

В Нижневартовске в старой части города меняют коммуникации. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Горводоканал приступил к очередному этапу замены трубопроводов в Старом Вартовске. Ориентировочно до 10 октября коммунальщики обновят сети протяженностью 805 метров.

По словам директора водоканала Нижневартовска Анатолия Бокова, обновление сетей в старой части города начато в 2017 году. Общая протяженность участка под замену составляет 3,6 км. Это позволит обеспечить районы, расположенные от улицы Лопарева до улицы Первомайской, пожарными гидрантами. Их будет 26. Новые трубы из пластика не дают вторичного загрязнения. Срок службы до 50 лет.

Трубы не приходится раскапывать. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Работы стараются проводить с минимальными неудобствами для жителей. Так называемый способ «прокола» (трубы меняют под землей) позволяет не раскапывать сети, не перекрывать дорогу. Единственное, без чего невозможен капитальный ремонт, – котлованы. Их планируют закрыть в первых числах октября.

Всего в городе 150 км трубопроводов, которые необходимо менять. Работа по модернизации сетей водоснабжения продолжится до заморозков. Применяемые технологии позволят проводить данные мероприятия при минусовых температурах. Специалисты обращаются к жителям относиться с пониманием к возможным временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU