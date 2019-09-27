2019-09-27T09:59:20+03:00
Общество

Югорчанин изрезал себя осколками, чтобы обвинить в преступлении избитую им женщину

За ложный донос ему придется пройти трудотерапию
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин изрезал себя осколками, чтобы обвинить в преступлении избитую им женщинуЮгорчанин изрезал себя осколками, чтобы обвинить в преступлении избитую им женщинуФото: Татьяна Коркина
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В середине марта текущего года 37-летний нетрезвый житель Советского во время ссоры жестоко избил свою сожительницу.

На следующий день, снова будучи нетрезвым, приставил к шее сожительницы нож и угрожал убить ее.

Женщина не выдержала и обратилась в полицию с заявлением. В отместку, советчанин позвонил в дежурную часть и сообщил, что спутница ранила его. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершенном преступлении, он продолжил давать ложные показания в отношении своей сожительницы.

Проверка установила, что мужчина при помощи осколка зеркала сам нанес себе раны, чтобы в последующем обвинить ее в нанесении ему телесных повреждений.

По всем фактам преступной деятельности в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела.

В настоящее время злоумышленник осужден по трем статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», «Угроза убийством» и «Дача заведомо ложных показаний». Ему назначено наказание в виде 420 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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