СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-27T09:07:07+03:00

В Югре работников, оказавшихся под угрозой увольнения, стало меньше. Фото с сайта правительства Югры

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Заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности автономного округа провела губернатор Югры Наталья Комарова.

По данным правительства Югры, участники мероприятия обсудили ситуацию на окружном рынке труда и эффективность мер по ликвидации задолженности по выплате заработной платы.

Директор регионального департамента труда и занятости населения Алексей Варлаков доложил, что за период с 14 августа по настоящее время на 622 места снизилось количество заявленных работодателями вакансий. Это связано с трудоустройством граждан на временные рабочие места несовершеннолетних и безработных граждан. Ситуация с работниками, находящимися под риском увольнения в Югре тоже имеет позитивную тенденцию.

Он сообщил, что задолженность по заработной плате, по данным федеральной службы государственной статистики, имеют 2 организации на общую сумму 16 миллионов рублей. При этом за период с 14 августа по 18 сентября долги по зарплате погашены на общую сумму 6 миллионов 429 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU