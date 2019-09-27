СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-27T08:59:04+03:00

Молодые люди из Пыть-Яха сняли с «КамАЗа» два аккумулятора Фото: Татьяна Коркина

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Двое мужчин подошли к припаркованному грузовику и сняли с него тяжелые аккумуляторы, которые планировали сдать. Злоумышленников задержали.

В УМВД по ХМАО-Югре факт кражи подтвердили: в Пыть-Яхе двое подозреваемых 27 и 24 лет, находясь на парковке возле одного из домов по улице Магистральной, с автомобиля «Камаз-55116» похитили две аккумуляторные батареи. Сумма ущерба составила десять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве также добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированных преступления, в том числе: три кражи и мошенничество. Один человек арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU