2019-09-27T08:59:04+03:00
Происшествия

Молодые люди из Пыть-Яха сняли с «КамАЗа» два аккумулятора

Злоумышленников задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Молодые люди из Пыть-Яха сняли с «КамАЗа» два аккумулятораМолодые люди из Пыть-Яха сняли с «КамАЗа» два аккумулятораФото: Татьяна Коркина
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Двое мужчин подошли к припаркованному грузовику и сняли с него тяжелые аккумуляторы, которые планировали сдать. Злоумышленников задержали.

В УМВД по ХМАО-Югре факт кражи подтвердили: в Пыть-Яхе двое подозреваемых 27 и 24 лет, находясь на парковке возле одного из домов по улице Магистральной, с автомобиля «Камаз-55116» похитили две аккумуляторные батареи. Сумма ущерба составила десять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве также добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированных преступления, в том числе: три кражи и мошенничество. Один человек арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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