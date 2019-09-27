Директор департамента социального развития Югры покидает свой пост

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-27T08:38:17+03:00

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Директор департамента соцразвития региона Светлана Давиденко сообщила об этом решении на заседании правительства. По ее словам, причиной является переезд в другой регион России.

Губернатор Югры подписала распоряжение, в соответствии с которым исполнять обязанности руководителя регионального ведомства с 1 октября 2019 года будет первый заместитель директора департамента Тереза Пономарева.

В этот же день стартует общественный отбор кандидатов на должность директора департамента социального развития. Он включает в себя ряд оценочных мероприятий, конференцию с участием представителей профессионального сообщества, дебаты в прямом эфире окружного телеканала «Югра», собеседование с членами экспертной комиссии. Итоговое решение будет принято губернатором автономного округа Натальей Комаровой.

Напомним, что Светлана Давиденко была назначена главой региона на пост директора Депсоцразвития Югры по итогам общественного отбора в июле 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU