В Сургуте раскрыты кражи золотых колец и денег
Квартирную кражу раскрыли стражи порядка из Сургута. У молодой женщины исчезли золотые украшения.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте 23-летний подозреваемый из квартиры одного из домов по проезду Взлетному похитил три золотых кольца, принадлежащих 28-летней сургутянке. Ущерб составил 10000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Также оперативники раскрыли ранее зарегистрированное мошенничество. Была задержана 27-летняя местная жительница. Подозреваемая в результате мошенничества по объявлению, размещенном на сайте «Авито», похитила у потерпевшей более 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU