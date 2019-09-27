В Сургуте раскрыты кражи золотых колец и денег

СЕГОДНЯ 07:48 2019-09-27T07:48:39+03:00

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Квартирную кражу раскрыли стражи порядка из Сургута. У молодой женщины исчезли золотые украшения.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте 23-летний подозреваемый из квартиры одного из домов по проезду Взлетному похитил три золотых кольца, принадлежащих 28-летней сургутянке. Ущерб составил 10000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Также оперативники раскрыли ранее зарегистрированное мошенничество. Была задержана 27-летняя местная жительница. Подозреваемая в результате мошенничества по объявлению, размещенном на сайте «Авито», похитила у потерпевшей более 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU