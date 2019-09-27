СЕГОДНЯ 07:33 2019-09-27T07:33:38+03:00

Погода в Югре 27 сентября: мокрый снег и дождь. Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" в соцсети ВКонтакте

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В пятницу 27 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем +3,+8 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +5,+7 градусов.

В Сургуте переменная облачность и дожди, утром мокрый снег. Ветер южный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +6 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дожди. Ветер южный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +2, +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU