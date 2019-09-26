2019-09-26T16:26:16+03:00
Общество

На улицы Нижневартовска выехала дорожная лаборатория

Она проводит диагностику покрытия дорог
Алена Кульмухаметова
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На улицы Нижневартовска выехала дорожная лаборатория. Фото с сайта администрации города НижневартовскНа улицы Нижневартовска выехала дорожная лаборатория. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовской агломерации состояние дорог проверяют с помощью передвижной мобильной лаборатории. По итогам оценки специалистами будет составлен предварительный список дорог, которые отремонтируют в 2020 .

Лаборатория создана на базе автомобиля «ГАЗель», оснащена бесконтактными измерительными устройствами, видеокамерами, телескопической мачтой и датчиками ГЛОНАСС. С помощью этой машины, которая внутри напоминает центр слежения, специалисты получают информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии магистралей. В режиме онлайн машина выявляет дефекты покрытия, колейность и другие недостатки.

- Диагностику проводим по трем основным показателям: продольная и поперечная ровность и оценка проезжей части на наличие дефектов, - рассказал инженер отдела диагностики и проектирования автомобильных дорог ООО «ДорСиб» (г. Томск) Дмитрий Бутенко.

Таким способом дорожная лаборатория оценит всю улично-дорожную сеть города. Кроме тех дорог, которые не соответствуют критериям нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (например, бесхозные, а также находящиеся в промзоне города).

ИСТОЧНИК KP.RU

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