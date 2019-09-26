СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-26T15:47:17+03:00

Осужденные женской колонии Сургута вместе с близкими читали Толстого и пили чай. Фото с сайта УФСИН по ХМАО-Югре

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Творческий вечер «День открытых дверей» прошел в женской колонии-поселении Сургута. Он состоялся в рамках акции «Воскресение души», приуроченной к 120-летию выхода романа Л.Н. Толстого «Воскресение».

По информации УФСИН ХМАО-Югры, заключенных посетили родные и близкие люди. Во время встречи участники акции читали отрывки романа и ставили сценки по мотивам произведения. Гости колонии получили возможность сравнить условия отбывания наказания женщинами, описанными Л.Н. Толстым в книге «Воскресение», 120 лет назад с настоящим временем.

В завершении творческого вечера, подопечных колонии, к которым приехали родственники, пригласили в столовую, где их ждало чаепитие, ну и, конечно же, долгожданное общение.

Напомним, что Всероссийская акция «Воскресение души» проводилась в Федеральной службе исполнения наказаний со 2 по 10 сентября и приурочена к 120-летию выхода романа Л.Н. Толстого «Воскресение».

ИСТОЧНИК KP.RU