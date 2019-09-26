2019-09-26T15:47:17+03:00
Общество

Осужденные женской колонии Сургута вместе с близкими читали Толстого и пили чай

В акции принимали участие их родственники
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Осужденные женской колонии Сургута вместе с близкими читали Толстого и пили чай. Фото с сайта УФСИН по ХМАО-ЮгреОсужденные женской колонии Сургута вместе с близкими читали Толстого и пили чай. Фото с сайта УФСИН по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Творческий вечер «День открытых дверей» прошел в женской колонии-поселении Сургута. Он состоялся в рамках акции «Воскресение души», приуроченной к 120-летию выхода романа Л.Н. Толстого «Воскресение».

По информации УФСИН ХМАО-Югры, заключенных посетили родные и близкие люди. Во время встречи участники акции читали отрывки романа и ставили сценки по мотивам произведения. Гости колонии получили возможность сравнить условия отбывания наказания женщинами, описанными Л.Н. Толстым в книге «Воскресение», 120 лет назад с настоящим временем.

В завершении творческого вечера, подопечных колонии, к которым приехали родственники, пригласили в столовую, где их ждало чаепитие, ну и, конечно же, долгожданное общение.

Напомним, что Всероссийская акция «Воскресение души» проводилась в Федеральной службе исполнения наказаний со 2 по 10 сентября и приурочена к 120-летию выхода романа Л.Н. Толстого «Воскресение».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улицы Нижневартовска выехала дорожная лаборатория
В Ханты-Мансийском районе завершился туристический слет молодежи
Жителей Когалыма приглашают на продовольственную ярмарку
В Сургуте директора культурного центра оштрафовали за прием на работу бывшего чиновника
Вартовчанок приглашают принять участие в акции «Красное платье»
В Югре спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака
В детсаду Пыть-Яха открыли лекотеку для особенных детей
В Сургуте на иномарке задержан нетрезвый водитель
Жители Ханты-Мансийска могут следить за темпами ремонта дорог в режиме онлайн
В Радужном пьяного водителя лишили прав на три года
На Мемориале Славы в Сургуте высадили 15 елей
Югорчанину дали условный срок за насилие в отношение полицейского
Общественники Сургута требуют привести в порядок участок, выделенный под приют для животных
Почти два миллиона рублей перевели мошенникам в минувшие сутки жители Югры