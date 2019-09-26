2019-09-26T14:49:52+03:00
Общество

В Ханты-Мансийском районе завершился туристический слет молодежи

В течение трех дней команды проходили испытания
Алена Кульмухаметова
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В районном туристическом слете, который проходил с 20 по 22 сентября, приняли участие представители Кышика, Красноленинского, Сибирского, Тюлей, Ярков, Горноправдинска, Луговского, Выкатного и Нялинского.

По информации администрации Ханты-Мансийского района, в течение трех дней команды проходили испытания, в которых мерились силами в творческих способностях, в прохождении полосы препятствий и спортивном ориентировании. Также для участников были организованы игры на сплочение.

В первом испытании командам необходимо было разбить туристический лагерь, обозначить его территорию и творчески встретить членов жюри, которые оценивали благоустроенность туристического лагеря команды, гостеприимство и находчивость.

Физическая подготовка участников проверялась на полосе препятствий. А туристские навыки команды смогли проявить в соревнованиях по спортивному ориентированию на местности.

Для поддержания атмосферы и туристского духа питание участников было организовано на полевой кухне. После соревновательной части слета сотрудники МЧС представили выставку спасательной техники и провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

В завершение слета участники собрались вокруг большого костра, пели песни под гитару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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