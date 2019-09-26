Жителей Когалыма приглашают на продовольственную ярмарку
Когалымчане могут вдоволь запастись мясной и рыбной продукцией, мясными полуфабрикатами, маслом рапсовым, молоком и молочной продукцией, яйцами, дикоросами, чаем, медом, а также изделиями из шерсти.
По информации администрации города Когалым, все это можно будет купить 4 и 5 октября на ярмарке «Покупаем Тюменское!». Она расположится на прилегающей к торговому центру «Семейный» территории по адресу: улица Сопочинского, 2 (здание бывшего городского рынка). Тюменские сельхозтоваропроизводители привезут свежие продукты в широком ассортименте.
Добавим, что осенние продовольственные ярмарки проходят во всех муниципалитетах Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU