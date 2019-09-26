2019-09-26T14:41:42+03:00
Общество

Жителей Когалыма приглашают на продовольственную ярмарку

Она будет проходить всего два дня
Алена Кульмухаметова
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Жителей Когалыма приглашают на продовольственную ярмарку. Фото с сайта администрации города КогалымЖителей Когалыма приглашают на продовольственную ярмарку. Фото с сайта администрации города Когалым
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Когалымчане могут вдоволь запастись мясной и рыбной продукцией, мясными полуфабрикатами, маслом рапсовым, молоком и молочной продукцией, яйцами, дикоросами, чаем, медом, а также изделиями из шерсти.

По информации администрации города Когалым, все это можно будет купить 4 и 5 октября на ярмарке «Покупаем Тюменское!». Она расположится на прилегающей к торговому центру «Семейный» территории по адресу: улица Сопочинского, 2 (здание бывшего городского рынка). Тюменские сельхозтоваропроизводители привезут свежие продукты в широком ассортименте.

Добавим, что осенние продовольственные ярмарки проходят во всех муниципалитетах Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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