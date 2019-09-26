2019-09-26T14:03:00+03:00
Общество

В Сургуте директора культурного центра оштрафовали за прием на работу бывшего чиновника

Он «позабыл» уведомить бывшего работодателя о новом сотруднике
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте директора культурного центра оштрафовали за прием на работу бывшего чиновника. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте директора культурного центра оштрафовали за прием на работу бывшего чиновника. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прокуратура Сургута провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции Городском культурном центре.

Выяснилось, что руководитель учреждения принял на работу бывшего сотрудника администрации из другого региона и в установленный законом 10-дневный срок в адрес прежнего работодателя все необходимые сведения не направил.

Прокурор города возбудил в отношении директора учреждения дело об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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