Вартовчанок приглашают принять участие в акции «Красное платье»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-26T13:57:04+03:00

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Акция «Красное платье» призвана обратить внимание на проблему сердечно-сосудистых заболеваний. 28 сентября врачи Нижневартовска проведут оценку состояния здоровья людей и выявят факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По информации департамента здравоохранения Югры, медицинская акция «Красное платье» пройдет на «площадке здоровья» в ТРЦ «ЮГРАМолл» 11:00 до 14:00. Работающие горожане смогут пройти обследования в выходной день. В этот день вартовчане могут пройти медицинское обследование. Их примет врач-терапевт, от которого участники акции получат заключительную консультацию доктора по результатам анализов и обследований, рекомендации по ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек. Консультацию проведут врачи: кардиолог, гигиенист стоматологический, психолог. Также в программе мероприятия мастер-класс по оказанию первой помощи, викторина для детей и подростков, Zumba-зарядка, спортивные мастер-классы от фитнес-клуба Strong Fitness Hall и фотозона «Красное платье».

ИСТОЧНИК KP.RU