В Югре спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-26T13:50:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Рыбак ушел из дома вечером 22 сентября и не вернулся. Накануне сотрудники «Центроспас-Югории» обнаружили его тело.

По данным ведомства, 24 сентября поисковая группа выезжала на озеро Школьное в г. Белоярский, где требовалось оказать помощь в поиске 55-летенго мужчины, который вечером 22 сентября уехал на рыбалку и не вернулся. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали лес. Тело пропавшего найдено в районе дальнего привоза.

В этот же день группа спасателей выезжала на р. Казым в районе с.п. Юильск, чтобы оказать помощь в поиске 45-летнего мужчины, который 9 сентября выехал на мотолодке из угодий в сторону с.п. Юильск и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Пропавший мужчина не найден.

ИСТОЧНИК KP.RU