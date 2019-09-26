2019-09-26T13:50:12+03:00
Общество

В Югре спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака

Мужчину искали два дня
Алена Кульмухаметова
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В Югре спасатели обнаружили тело пропавшего рыбакаВ Югре спасатели обнаружили тело пропавшего рыбакаФото: Татьяна Коркина
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Рыбак ушел из дома вечером 22 сентября и не вернулся. Накануне сотрудники «Центроспас-Югории» обнаружили его тело.

По данным ведомства, 24 сентября поисковая группа выезжала на озеро Школьное в г. Белоярский, где требовалось оказать помощь в поиске 55-летенго мужчины, который вечером 22 сентября уехал на рыбалку и не вернулся. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали лес. Тело пропавшего найдено в районе дальнего привоза.

В этот же день группа спасателей выезжала на р. Казым в районе с.п. Юильск, чтобы оказать помощь в поиске 45-летнего мужчины, который 9 сентября выехал на мотолодке из угодий в сторону с.п. Юильск и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Пропавший мужчина не найден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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