2019-09-26T13:40:00+03:00
Общество

В детсаду Пыть-Яха открыли лекотеку для особенных детей

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации
Алена Кульмухаметова
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В детсаду Пыть-Яха открыли лекотеку для особенных детей. Фото с сайта правительства ЮгрыВ детсаду Пыть-Яха открыли лекотеку для особенных детей. Фото с сайта правительства Югры
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Центр развития ребенка – детский сад «Фантазия» направлен оказывает раннюю помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Для этого на базе учреждения сформирована лекотека – специализированная служба, оказывающая психолого-педагогическую помощь детям, которая реализует программу «Выход есть». С юными пытьяхцами, имеющими ограничения, проводятся индивидуальные и групповые игровые сеансы. Участниками групповых игровых сеансов являются 2 ребенка со сложным дефектом и 4 ребенка с изолированным дефектом, их родители или законные представители.

Для качественного сопровождения детей все педагоги лекотеки прошли курсы повышения квалификации, сообщили в пресс-службе правительства Югры.

Отметим, что в целом в детском саду «Фантазия» функционирует 13 групп для детей от 1,5 до 7 лет. В сентябре 2019 года открыта группа для детей раннего возраста – от 1,5 до 2 лет. Их посещают свыше 250 ребят. Также функционирует группа кратковременного пребывания детей «Вместе с мамой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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