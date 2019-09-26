СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-26T13:01:55+03:00

В Сургуте на иномарке задержан нетрезвый водитель. Фото с сайта pixabay.com

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Сотрудники полиции Сургута возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом подвергнутым административному наказанию.

Накануне утром на перекрестке ул.Югорская – пр.Пролетарский полицейские обнаружили и остановили автомобиль «Грейт Уолл» под управлением 33-летнего мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские установили, что в 2016 году по решению мирового судьи югорчанин ужебыл признан виновным за аналогичное преступление, и ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

На данный момент автомобиль нарушителя изъят и помещен на штраф стоянку, а также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU