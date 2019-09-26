Жители Ханты-Мансийска могут следить за темпами ремонта дорог в режиме онлайн

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-26T12:55:16+03:00

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В Ханты-Мансийске обсудили перспективы реконструкции и ремонта улично-дорожной сети города на следующий год. Глава города Максим Ряшин рассказал, что в этом году в городе ремонтируется более ста тысяч квадратных метров дорог. Планируемый объем на следующий год - примерно такой же.

- Мы планируем реконструкцию нескольких транспортных узлов, в частности, развязку на пересечении улиц Гагарина и Свободы. Рассчитываем, что после «большого ремонта» процент дорог в нормативном состоянии в окружной столице составит более 81 процента. В, в приоритете – качество, ни один подрядчик не получает окончательный расчет до устранения всех замечаний, - отметил Максим Ряшин.

Также глава города добавил, что планы по ремонту будут формироваться с учетом мнения горожан в рамках общественных обсуждений на краудсорсинговой площадке «Мы вместе».

Стоит отметить, что в текущем году проводится ремонт 30 участков на улицах Ленина, Пионерская, Свердлова, Сутормина, Маяковского, Березовская, Красноармейская, Комсомольская, Рознина, Чехова и др.

ИСТОЧНИК KP.RU