2019-09-26T12:30:45+03:00
Общество

На Мемориале Славы в Сургуте высадили 15 елей

Двухметровые красавицы были посажены школьниками
Алена Кульмухаметова
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На Мемориале Славы в Сургуте высадили 15 елей. Фото с сайта администрации города СургутНа Мемориале Славы в Сургуте высадили 15 елей. Фото с сайта администрации города Сургут
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Мемориал Славы в Сургуте приводят в порядок к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ремонтные работы идут по графику. Для благоустройства места памяти у Мемориала Славы высадили 15 елей высотой около двух метров.

В администрации города Сургут отметили, что посадка деревьев только часть благоустройства мемориального комплекса. С начала августа подрядчик облицевал центральную стелу, заменил гранитные плиты, приступил к реставрации памятных плит с именами фронтовиков, не вернувшихся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны.

В ближайшее время управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности планирует также провести техническое освидетельствование газовой установки Вечного огня. Обновленный комплекс откроют в конце октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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