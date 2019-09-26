На Мемориале Славы в Сургуте высадили 15 елей
Мемориал Славы в Сургуте приводят в порядок к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ремонтные работы идут по графику. Для благоустройства места памяти у Мемориала Славы высадили 15 елей высотой около двух метров.
В администрации города Сургут отметили, что посадка деревьев только часть благоустройства мемориального комплекса. С начала августа подрядчик облицевал центральную стелу, заменил гранитные плиты, приступил к реставрации памятных плит с именами фронтовиков, не вернувшихся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны.
В ближайшее время управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности планирует также провести техническое освидетельствование газовой установки Вечного огня. Обновленный комплекс откроют в конце октября.
ИСТОЧНИК KP.RU