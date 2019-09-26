Югорчанину дали условный срок за насилие в отношение полицейского

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-26T12:01:43+03:00

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Стычка стража порядка и нетрезвого дебошира произошла в конце ноября прошлого года.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 30-летний житель Советского района, находясь на лестничной площадке в подъезде одного из домов, не желал быть доставленным в отдел полиции для разбирательства и привлечения за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, сопротивлялся, применил физическую силу к сотруднику полиции.

В настоящее время югорчанин осужден и признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначено условное наказание в виде 1 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года.

Также по решению суда злоумышленнику предстоит возместить моральный вред, причиненный своими действиями полицейскому.

ИСТОЧНИК KP.RU