2019-09-26T11:00:08+03:00
Происшествия

Почти два миллиона рублей перевели мошенникам в минувшие сутки жители Югры

Найти преступников пока не удалось
Алена Кульмухаметова
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Почти два миллиона рублей перевели мошенникам в минувшие сутки жители ЮгрыПочти два миллиона рублей перевели мошенникам в минувшие сутки жители ЮгрыФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 10 мошенничеств и три кражи с банковских карт. Большинство из них совершены дистанционным способом.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Сургута, Когалыма, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Урая, Сургутского района перевели злоумышленникам более 1,8 миллиона рублей.

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и различные услуги финансовых организаций, например, остановить несанкционированное списание денежных средств либо одобрение кредита, введя в заблуждение югорчан, злоумышленники завладевали данными банковских карт и похищали с них накопления. В других случаях граждане сами переводили деньги.

Так, 44-летней жительнице Когалыма позвонил неизвестный и предложил купить у него автомобиль, будучи уверенной в правдивости сделки, женщина перевела аферисту более 200 тысяч рублей, однако, сделка так и не совершилась.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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