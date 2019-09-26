В Нижневартовске пройдут «Чистые игры -2019»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-26T10:55:04+03:00

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На Комсомольском озере в городе Нижневартовск 5 октября в 11 часов состоится экологический образовательный проект «Чистые игры – 2019». На командные соревнования по раздельному сбору мусора приглашаются команды из четырех человек.

Как сообщают организаторы, дети в возрасте до 14 лет могут участвовать с одним из родителей (законным представителем), дети в возрасте от 14 до 18 лет с письменным разрешением от родителей (законных представителей). Вартовчанам будут начисляться баллы за собранный мусор во время мероприятия. С помощью набранных очков определится команда-победитель. Главный приз – планшет.

Участие в акции бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU