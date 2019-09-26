При попытке передать героин заключенным задержана жительница Сургута

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-26T10:36:59+03:00

Сургутянка была задержана при попытке передать героин заключенным. Фото с сайта УФСИН по ХМАО-Югре

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Крупную партию наркотиков пыталась передать подопечным женской колонии №17 города Сургут 31-летняя местная жительница, но была задержана.

В пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре факт попытки передачи запрещенных веществе заключенным подтвердили.

- 25 сентября в 13 часов 55 минут в промышленном районе города на прилегающей территории к участку колонии поселения (УКП) при лечебно-исправительном учреждении №17 была задержана 31- летняя сургутянка. При досмотре сотрудниками полиции, у женщины было обнаружено и изъято наркотическое вещество массой 20,03 грамма. Эксперты подтвердили, что веществом оказался героин. Наркотики предназначались заключенным женской колонии.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU