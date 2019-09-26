Жительница Нефтеюганска в мечтах о разведении бабочек лишилась сбережений

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-26T10:01:19+03:00

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Мечтала разводить бабочек жительница Югры, но была «разведена» обычными мошенниками.

В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратилась 41-летняя местная жительница, сообщившая, что стала жертвой мошенников.

Женщина рассказала полицейским, что надеялась сделать необычный подарок ребенку, в одной из социальных сетей нашла объявление о продаже фермы для разведения тропических бабочек. Женщина связалась с «продавцом», который пообещал продать экзотических насекомых, если получит оплату в размере 2 600 рублей. Требуемая сумма была переведена потерпевшей на предоставленный номер банковской карты.

Позднее со счета жительницы Нефтеюганска произошло еще несколько списаний. В общей сложности она лишилась более 13 тысяч рублей. Попытка связаться с «продавцом» успехом не увенчалась, обещанной фермой с необычными обитателями потерпевшая так и не дождалась, и обратилась в полицию.

По данному факту правоохранителями проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU