2019-09-26T09:50:49+03:00
Общество

В Югре стартовали ХХI Окружные соревнования «Школа безопасности»

Школьники живут в полевых условиях
Алена Кульмухаметова
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В Югре стартовали ХХI Окружные соревнования «Школа безопасности». Фото с сайта правительства ЮгрыВ Югре стартовали ХХI Окружные соревнования «Школа безопасности». Фото с сайта правительства Югры
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До 28 сентября школьники живут в лагере в лесу около памятника первооткрывателям Сибири в Ханты-Мансийске.

По информации пресс-службы правительства Югры, ребята формируют ответственное отношение к личной и общественной безопасности. Участниками «Школы безопасности» стали 83 ребенка из девяти муниципалитетов — победители городских и районных соревнований. Состязания проходят в двух возрастных категориях: 12-14 лет и 15-16 лет.

Ребят ждут полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, комбинированное силовое упражнение, поисково-спасательные работы, маршрут выживания, организация быта в полевых условиях. В конкурсной программе — «Визитная карточка», «Конкурс краеведения», «Конкурс поваров».

ИСТОЧНИК KP.RU

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