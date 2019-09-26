Спасатели Югры «вырезали» водителя из покореженного в ДТП автомобиля

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-26T09:48:29+03:00

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В минувшие сутки сотрудникам «Центроспас-Югории» приходилось дважды выезжать на устранение последствия дорожно-транспортных происшествий.

Так, по данным ведомства, спасатели выезжали на 811 км федеральной автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», где столкнулись автомобили «Газель» и «ВАЗ 2114». В результате аварии спасен человек. Спасатлям пришлось вырезать спецоборудованием металлический каркас покореженного авто, чтобы вызволить водителя. Пострадавший водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован в больницу г.п. Пойковский.

В этот же день пожарные выезжали на 771 км федеральной автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей «Opel Antara» и «КамАЗ» седельный тягач. В результате аварии пострадал 44-летний водитель иномарки. Пострадавший госпитализирован в больницу города Нефтеюганск.

ИСТОЧНИК KP.RU