2019-09-26T09:48:29+03:00
Общество

Спасатели Югры «вырезали» водителя из покореженного в ДТП автомобиля

Мужчину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Спасатели Югры «вырезали» водителя из покореженного в ДТП автомобиляСпасатели Югры «вырезали» водителя из покореженного в ДТП автомобиляФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В минувшие сутки сотрудникам «Центроспас-Югории» приходилось дважды выезжать на устранение последствия дорожно-транспортных происшествий.

Так, по данным ведомства, спасатели выезжали на 811 км федеральной автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», где столкнулись автомобили «Газель» и «ВАЗ 2114». В результате аварии спасен человек. Спасатлям пришлось вырезать спецоборудованием металлический каркас покореженного авто, чтобы вызволить водителя. Пострадавший водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован в больницу г.п. Пойковский.

В этот же день пожарные выезжали на 771 км федеральной автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей «Opel Antara» и «КамАЗ» седельный тягач. В результате аварии пострадал 44-летний водитель иномарки. Пострадавший госпитализирован в больницу города Нефтеюганск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественники Сургута требуют привести в порядок участок, выделенный под приют для животных
Почти два миллиона рублей перевели мошенникам в минувшие сутки жители Югры
В Нижневартовске пройдут «Чистые игры -2019»
При попытке передать героин заключенным задержана жительница Сургута
Ханты-Мансийск отметит День интернета соревнованиями
Жительница Нефтеюганска в мечтах о разведении бабочек лишилась сбережений
В Югре стартовали ХХI Окружные соревнования «Школа безопасности»
В Пыть-Яхе построили восьмиэтажный дом для работников железной дороги
В районе Черного Мыса в Сургуте высаживают кедры
В Нижневартовске пройдет большая озеленительная акция
В Мегионе две хозяйственные девушки обокрали магазин
Жителей Ханты-Мансийска приглашают принять участие в автоквесте «Ночной турист»
За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали три человека
Погода в Югре 26 сентября: сыро и холодно
В Кондинском мужчина обокрал пенсионерку
В Пыть-Яхе на пустыре построили зону отдыха
В Сургуте при поножовщине пострадала ягодица нападавшего мужчины
Этнический детский лагерь из Нижневартовска признан лучшим в Югре
В Нефтеюганске за мошенничество задержана сотрудница турфирмы
Сургутяне выбирают «Семью года»
В Сургуте за сутки дважды обнаружены фальшивые деньги