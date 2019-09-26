СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-26T09:32:38+03:00

В Пыть-Яхе построили восьмиэтажный дом для работников железной дороги. Фото с сайта правительства Югры

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В течение двух лет строился 70-квартирный восьмиэтажный дом в городе Пыть-Ях в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

На данный момент полностью завершены работы по устройству фундамента, инженерных сетей, возведению стен, произведена черновая отделка квартир и помещений. Внутренние работы находятся на завершающей стадии, так как выполнены уже на 99 процентов.

По информации правительства ХМАО, дом является частью инфраструктуры, которая в настоящее время формируется вокруг нового железнодорожного вокзала города.

Ключи от новых квартир получат представители различных железнодорожных профессий: машинисты, их помощники, бригадиры пути, дорожные мастера. Большинство будущих новоселов – семьи с детьми.

В первую очередь корпоративное жилье будет предоставлено сотрудникам, обеспечивающим бесперебойную работу железнодорожного транспорта, которым в связи с характером трудовой деятельности необходимо проживать вблизи от места работы, молодым семьям, работающим в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU