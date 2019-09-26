2019-09-26T09:02:06+03:00
Общество

В районе Черного Мыса в Сургуте высаживают кедры

Новый городской объект на берегу реки Оби станет комфортным местом для отдыха горожан
Алена Кульмухаметова
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В районе Черного Мыса в Сургуте высаживают кедры. Фото Рамиля НуриеваВ районе Черного Мыса в Сургуте высаживают кедры. Фото Рамиля Нуриева
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В Сургуте приступили к строительным работам в районе Черного Мыса. Благоустройство парка началось с высадки кедров.

По информации администрации города, на территории появится около 100 деревьев. Кедровая аллея визуально разграничит памятник жертвам политических репрессий и остальную часть парка. До конца этого сезона рабочие установят ограждения, чтобы сберечь саженцы.

Работы будут идти в два этапа. Сначала подрядчик планирует проложить дорожки, установить аттракционы и выполнить основные работы на главной площади. Администрация Сургут рассчитывает, что новый городской объект на берегу реки Оби станет комфортным местом для отдыха не только жителей близлежащих домов, но и соседних районов.

Помимо зеленой зоны в новом парке сургутян порадует аллея аттракционов, самое большое в Югре 50-метровое колесо обозрения, спортивные и детские площадки, пункт проката и велодорожки. Среди крупных объектов – ресторанный комплекс и фитнес-центр. Для удобства автомобилистов оборудуют открытую парковку.

Добавим, что все работы на объекте закончат в 2022 году. К этому времени на территории благоустроят набережную и пристань. А для прогулок по реке запустят теплоход «Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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