2019-09-26T07:52:04+03:00
Общество

В Нижневартовске пройдет большая озеленительная акция

На нее приглашаются все желающие
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске пройдет большая озеленительная акция. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске пройдет большая озеленительная акция. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

На Рябиновом бульваре 26 сентября в 16 часов состоится масштабное мероприятие по озеленению. На участке высадят крупномерные деревья и различные виды декоративных кустарников. Об этом сообщает администрация города.

В пятницу 27 сентября в 14 часов на территории Комсомольского бульвара у монумента войнам-интернационалистам вартовчане высадят 42 саженца ели сибирской, в память о погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе. В мероприятии примут участие ветераны боевых действий на Северном Кавказе, семьи погибших защитников Отечества, представители общественных объединений города, юнармейские и патриотические клубы города, добровольцы, представители администрации и Думы города Нижневартовска.

Добавим, мероприятия по озеленению пройдут в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24