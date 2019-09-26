В Нижневартовске пройдет большая озеленительная акция

СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-26T07:52:04+03:00

На нее приглашаются все желающие

Изменить размер текста: A A

На Рябиновом бульваре 26 сентября в 16 часов состоится масштабное мероприятие по озеленению. На участке высадят крупномерные деревья и различные виды декоративных кустарников. Об этом сообщает администрация города.

В пятницу 27 сентября в 14 часов на территории Комсомольского бульвара у монумента войнам-интернационалистам вартовчане высадят 42 саженца ели сибирской, в память о погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе. В мероприятии примут участие ветераны боевых действий на Северном Кавказе, семьи погибших защитников Отечества, представители общественных объединений города, юнармейские и патриотические клубы города, добровольцы, представители администрации и Думы города Нижневартовска.

Добавим, мероприятия по озеленению пройдут в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU