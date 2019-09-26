СЕГОДНЯ 07:47 2019-09-26T07:47:18+03:00

В Мегионе две хозяйственные девушки обокрали магазин. Фото с сайта pixabay.com

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Сода пищевая, масло подсолнечное, мука, молоко, грудинка цыпленка, семечки, колбаски купаты, семечки, детские подгузники, колготки и тепловентилятор стали добычей двух югорчанок. Девушек задержали на кассе.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 22 и 29-летние две девушки совершили кражу одном из магазинов города на сумму более двух тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, раскрыто 25, из них: 7 мошенничеств, 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 8 краж, из них 2 – квартирные.

ИСТОЧНИК KP.RU