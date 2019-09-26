СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-26T07:27:58+03:00

За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 3 человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие с участием «ГАЗели» и «ВАЗ» произошло в Нефтеюганском районе. Пострадал водитель легковушки.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 14:30 в Нефтеюганском районе на 812 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» 22-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 211440» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ», под управлением 19-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили ранения. Задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU