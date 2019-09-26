СЕГОДНЯ 07:15 2019-09-26T07:15:59+03:00

Погода в Югре 26 сентября: сыро и холодно. Фото из группы "Привет сей час, Нижневартовск" из соцсети ВКонтакте

Дожди и мокрый снег ожидаются в округе

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В четверг 26 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3,+8 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5,+7 градусов.

В Сургуте облачно, дожди. Ветер юго-западный 6-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +5 градусов.

В Нижневартовске облачно и дожди. Ветер юго-западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1,+5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU