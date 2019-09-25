В Кондинском мужчина обокрал пенсионерку

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-25T18:43:41+03:00

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Деньги мужчина похитил из квартиры пенсионерки. Женщина обратилась в полицию.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Кондинском районе 34-летний подозреваемый незаконно проник в квартиру одного из домов по улице Крупской в поселке Кондинское, откуда похитил 1100 рублей, принадлежащие 69-летней женщине 1950 года рождения. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 61 преступление, раскрыто 43, из них: причинение тяжких телесных повреждений, 5 фактов незаконного оборота наркотиков, 11 фактов мошенничества и 8 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU