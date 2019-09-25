СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-25T15:00:17+03:00

В Пыть-Яхе на пустыре построили зону отдыха. Фото с сайта правительства Югры

Изменить размер текста: A A

В микрорайоне «Солнечный» Пыть-Яха, где ранее располагался пустырь, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» создана территория для отдыха горожан, в том числе детей и подростков.

Так, во дворе между домами 20, 24, 27 установлены игровой гимнастический городок, качели, скамьи, урны, светильники, обустроены пешеходные дорожки.

- А на следующей неделе начнется высадка деревьев и кустарников. Всего на благоустроенной территории будет посажено порядка 200 саженцев сирени, березы, жимолости и других растений, - рассказали в пресс-службе правительства Югры.

Отметим, что эскизный вариант благоустройства пустыря был подготовлен еще в 2016 году. Тогда же общественники Пыть-Яха подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». В 4 квартале 2018 года было принято решение благоустроить указанную зону между домами.

ИСТОЧНИК KP.RU