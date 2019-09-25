В Пыть-Яхе на пустыре построили зону отдыха
В микрорайоне «Солнечный» Пыть-Яха, где ранее располагался пустырь, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» создана территория для отдыха горожан, в том числе детей и подростков.
Так, во дворе между домами 20, 24, 27 установлены игровой гимнастический городок, качели, скамьи, урны, светильники, обустроены пешеходные дорожки.
- А на следующей неделе начнется высадка деревьев и кустарников. Всего на благоустроенной территории будет посажено порядка 200 саженцев сирени, березы, жимолости и других растений, - рассказали в пресс-службе правительства Югры.
Отметим, что эскизный вариант благоустройства пустыря был подготовлен еще в 2016 году. Тогда же общественники Пыть-Яха подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». В 4 квартале 2018 года было принято решение благоустроить указанную зону между домами.
ИСТОЧНИК KP.RU