В Сургуте при поножовщине пострадала ягодица нападавшего мужчины
Сообщение о ножевом ранении в доме №2 по улице Билецкого поступило в дежурную часть полиции Сургута около 10 часов вечера 24 сентября. Полицию вызвали очевидцы.
В городской полиции пояснили, что двое нетрезвых мужчин 35 и 33 лет устроили потасовку, во время которой один из оппонентов ударил другого в грудь ножом. В ходе драки нападавший также получил ранение в ягодицу. Прибывшие на место происшествия медики одному из хулиганов оказали помощь на месте, другого – госпитализировали.
Нападавший с ранением «пятой точки» задержан. Обвинение ему предъявят после заключения экспертов о тяжести вреда здоровью пострадавшего.
ИСТОЧНИК KP.RU