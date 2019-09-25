2019-09-25T14:00:04+03:00
Общество

В Сургуте при поножовщине пострадала ягодица нападавшего мужчины

Конфликт произошел ночью
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте при поножовщине пострадала ягодица нападавшего мужчины. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте при поножовщине пострадала ягодица нападавшего мужчины. Фото с сайта pixabay.com
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Сообщение о ножевом ранении в доме №2 по улице Билецкого поступило в дежурную часть полиции Сургута около 10 часов вечера 24 сентября. Полицию вызвали очевидцы.

В городской полиции пояснили, что двое нетрезвых мужчин 35 и 33 лет устроили потасовку, во время которой один из оппонентов ударил другого в грудь ножом. В ходе драки нападавший также получил ранение в ягодицу. Прибывшие на место происшествия медики одному из хулиганов оказали помощь на месте, другого – госпитализировали.

Нападавший с ранением «пятой точки» задержан. Обвинение ему предъявят после заключения экспертов о тяжести вреда здоровью пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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