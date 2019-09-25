2019-09-25T12:55:20+03:00
Общество

В Нефтеюганске за мошенничество задержана сотрудница турфирмы

Она обманула несколько горожан
Алена Кульмухаметова
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Мечты об отдыхе югорчанам испортила мошенница из Нефтеюганска. Фото с сайта pixabay.comМечты об отдыхе югорчанам испортила мошенница из Нефтеюганска. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратилась 30-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что накануне произошедшего обратилась в одну из туристических фирм города для приобретения путевки, но была обманута.

Полицейским югорчанка рассказала, что сотрудница организации оформила договор на оказание услуг и приняла 77 тысяч рублей в качестве аванса. После чего она сказала, что необходимо подождать завершения оформления документов.

По прошествии недели потерпевшая звонила в фирму, однако, ей сказали, что заказ еще не завершен. Позднее она позвонила снова, и вновь получила ответ с просьбой подождать. Поняв, что ее обманывают, жительница Нефтеюганска обратилась в полицию.

Правоохранители установили и задержали 33-летнюю сотрудницу туристической фирмы. Злоумышленница призналась, что оформленный договор был поддельным, а полученный аванс она потратила на собственные нужды.

Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что заявительница не единственная потерпевшая от действий мошенницы. Ранее сотрудница турфирмы обманула еще нескольких жителей города и присвоила себе свыше 170 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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