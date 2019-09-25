В Нефтеюганске за мошенничество задержана сотрудница турфирмы
В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратилась 30-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что накануне произошедшего обратилась в одну из туристических фирм города для приобретения путевки, но была обманута.
Полицейским югорчанка рассказала, что сотрудница организации оформила договор на оказание услуг и приняла 77 тысяч рублей в качестве аванса. После чего она сказала, что необходимо подождать завершения оформления документов.
По прошествии недели потерпевшая звонила в фирму, однако, ей сказали, что заказ еще не завершен. Позднее она позвонила снова, и вновь получила ответ с просьбой подождать. Поняв, что ее обманывают, жительница Нефтеюганска обратилась в полицию.
Правоохранители установили и задержали 33-летнюю сотрудницу туристической фирмы. Злоумышленница призналась, что оформленный договор был поддельным, а полученный аванс она потратила на собственные нужды.
Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что заявительница не единственная потерпевшая от действий мошенницы. Ранее сотрудница турфирмы обманула еще нескольких жителей города и присвоила себе свыше 170 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU