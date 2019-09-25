2019-09-25T12:46:36+03:00
Общество

Сургутяне выбирают «Семью года»

Организаторы заявили новую номинацию
Алена Кульмухаметова
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Сургутяне выбирают «Семью года». Фото с сайта pixabay.comСургутяне выбирают «Семью года». Фото с сайта pixabay.com
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«Семью года» выберут в Сургуте в эту субботу. Участники социального проекта представят свои семейные реликвии на выставке «История семьи – история Сургута» и выступят на сцене с презентацией-визиткой.

По информации администрации города Сургут, в Городском культурном центре 28 сентября в 9.30 часов откроется выставка. На экспозиции будут представлены семейные реликвии, альбомы, коллекции, рассказывающие об увлечениях и интересах 23 сургутских семей – участников конкурса «Семья года – 2019».

В этот же день претенденты за звание лучшей семьи Сургута презентуют «визитную карточку» о семейных традициях и успехах в воспитании детей. Творческие выступления на сцене культурного центра – это третий этап конкурса. Жюри определит победителей в восьми номинациях: «Трудовая династия», «Древо жизни», «Многодетная семья», «Молодая семья», «Крепкая семья – сильная Держава», «Мир семейных увлечений», «Семейные национальные традиции», а также «Золотая семья». Это новая номинация для супружеских пар, проживших в браке 50 и более лет. Главное звание «Семья года – 2019» получит супружеская пара, набравшая наибольшее количество баллов по итогам заседания жюри.

Церемония награждения участников и победителей состоится 17 ноября в Сургутской филармонии.

Добавим, что городской конкурс «Семья года» проходит раз в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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