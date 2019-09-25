2019-09-25T12:00:40+03:00
Происшествия

В Сургуте за сутки дважды обнаружены фальшивые деньги

Горожан просят быть внимательнее
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте за сутки дважды обнаружены фальшивые деньги. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте за сутки дважды обнаружены фальшивые деньги. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратились банка города с сообщением о том, что при пересчете денежной наличности, поступившей из крупного сетевого магазина, обнаружен и изъята купюра достоинством 1000 рублей с признаками подделки.

Эксперты подтвердили, что данная купюра изготовлена не производством ФГУП «Гознак». Полицейскими также установлено, что ранее аналогичная фальшивая купюра 15 раз была обнаружена на территории Югры.

Еще один подобный факт также зарегистрирован в Сургуте. В дежурную часть полиции обратилась сотрудница одного из банков, которая сообщила, что при пересчете денежной наличности, поступившей от одной из организаций города, обнаружена фальшивая купюра достоинством 5000 рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию фальшивомонетчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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