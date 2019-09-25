В Югре адресно займутся профилактикой среди потенциальных преступников

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-25T11:51:26+03:00

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Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Югре провела глава региона Наталья Комарова.

Губернатор обратила внимание участников на необходимость обеспечения прав заключенных.

- В исправительных колониях округа находятся 2325 человек, – констатировала Наталья Комарова.

В числе проблемных вопросов губернатор Югры выделила переполненность изоляторов временного содержания в Сургуте, Урае, Кондинском районе, сборного изолятора в Нижневартовске. Помимо этого, она обозначила, что окружной прокуратурой установлены нарушения в части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

В ходе заседания Наталья Комарова также акцентировала внимание участников совещания на том, что за 9 месяцев текущего года уровень преступности в Югре остается наименьшим среди субъектов Уральского федерального округа. Также удалось не допустить роста преступности, добиться повышения раскрываемости криминальных деяний.

- Вместе с тем в отдельных муниципальных образованиях – Нефтеюганск, Сургут, Урай, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Радужный, Лангепас, Нижневартовский и Нефтеюганский районы – фиксируется рост таких видов преступлений, как разбойные нападения, преступления совершенные наркозависимыми. В связи с этим органам правопорядка совместно с муниципальными образованиями необходимо усилить адресную профилактическую работу с лицами, склонными к совершению преступлений, повысить ее эффективность, – поручила губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU