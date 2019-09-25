СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-25T10:56:32+03:00

В Пыть-Яхе организацию оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура Пыть-Яха провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в одной из местный организаций и выявила преступление.

По данным окружной прокуратуры, в период с ноября 2015 года по апрель 2016 года единственный учредитель ООО Специализированное предприятие «Лифттехсервис» через работника общества передал сотруднику управления городского хозяйства 460 тыс. рублей за невыставление счетов за предоставленные услуги по водоснабжению, водоотведению и тепловой энергии на общую сумму более 4,8 млн. рублей.

Прокурор города в отношении «Лифттехсервис» возбудил дело об административном правонарушении.

Мировой судья признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Учредитель общества и его работник в настоящее время привлечены судом к уголовной ответственности за дачу взятки. Должностное лицо управления городского хозяйства осужден по факту получения взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU