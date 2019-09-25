В Сургуте появятся скамейки с подогревом

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-25T10:44:26+03:00

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В центре Сургута планируют создать непрерывный пешеходный маршрут через зеленые зоны. Среди них – новый парк на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, проект-победитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Об этом сообщает администрация Сургута.

Однако, осуществить это возможно, если сургутяне проголосуют за этот проект благоустройства. При наборе голосов в центре Сургута уже в 2020 году появятся амфитеатр, скамейки с подогревом, деревья с подсветкой. По задумке амфитеатр с вай-фай-зоной должен появиться на месте старой насосной станции. Округлая форма объекта позволит укрыться от холодного ветра в непогоду. Там также планируется организовать велопарковку, поставить универсальные стенды для прессы, афиш, информации о городских мероприятиях. Сквер называется «Река встреч».

По предварительным подсчетам, на создание нового сквера уйдет 67 миллионов рублей. Городские власти планируют реализовать проект в 2020 году за счет средств, выделенных по федеральной программе «Комфортная городская среда». Но срок реализации этого и других городских проектов благоустройства зависит от жителей города, а именно от участия сургутян в рейтинговом голосовании для включения в программу.

Онлайн-голосование доступно до 29 сентября. 30 сентября в Сургуте будет организовано очное голосование. Отдать свой голос привычным способом сургутяне смогут в пунктах по работе с населением по адресам: № 6 (поселок Дорожный, 32), № 9 (улица Щепеткина, 14), № 11 (улица Маяковского, 45/1), № 16 (улица Первопроходцев, 2), № 21 (улица Ленина, 21), № 22 (улица Губкина, 17), № 31 (улица Грибоедова, 3).

ИСТОЧНИК KP.RU