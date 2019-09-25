2019-09-25T10:15:01+03:00
Происшествия

Югорчане за сутки перевели мошенникам 5 миллионов рублей

Все преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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Югорчане за сутки перевели мошенникам 5 миллионов рублей. Фото с сайта pixabay.comЮгорчане за сутки перевели мошенникам 5 миллионов рублей. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 15 мошенничеств и шесть краж с банковских карт. Жители Нижневартовска, Сургута, Когалыма, Ханты-Мансийска, Нягани, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургутского, Октябрьского районов перевели злоумышленникам порядка 5 миллионов рублей.

Так. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в Октябрьском районе 34-летний местный житель лишился порядка 5 тысяч рублей в попытке приобрести ветровое стекло на автомобиль через социальную сеть «Вконтакте» в аккаунте «Разбор пежа».

56-летняя жительница Нягани перевела неизвестным более 24 тысяч рублей, желая приобрести женскую дубленку, объявление о продаже которой нашла в социальной сети «Одноклассники».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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