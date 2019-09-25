Губернатор Югры Наталья Комарова вошла в ТОП-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров за август

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-25T09:49:29+03:00

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Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ в августе 2019 года стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Александр Беглов (Санкт-Петербург). Об этом сообщает портал Медиалогия.

Наталья Комарова заняла по цитируемости девятую строчку рейтинга, уступив позиции главе Ямала Дмитрию Артюхову.

Губернатор Ханты-Мансийского автомного округ-Югры в Instagram сообщила о том, что в Березовском районе ХМАО на территории, где ведутся поиски двух пропавших подростков, введен режим ЧС. Напомним, дети отправились на моторной лодке на рыбалку и пропали. Их тела обнаружили спасатели на пятый день поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU