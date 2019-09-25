2019-09-25T09:02:52+03:00
Общество

Активные жители Ханты-Мансийска очистили Самаровский чугас от сухих веток и мусора

Также горожане провели озеленительную акцию
Алена Кульмухаметова
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Активные жители Ханты-Мансийска очистили Самаровский чугас от сухих веток и мусора. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскАктивные жители Ханты-Мансийска очистили Самаровский чугас от сухих веток и мусора. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В минувшие выходные жители окружного центра приняли участие в экологическом субботнике на прилегающей территории Самаровского чугаса. Активисты очистили лес от сухих веток и природного мусора.

По информации администрации города Ханты-Мансийск, одновременно, на территории гостиницы «Олимпийская», проходила экологическо-патриотическая акции «Лес победы», посвященная 75-летию победы в Великой отечественной войне. Здесь силами горожан были высажены более 150 саженцев хвойных пород. Данное мероприятие проводится уже четвертый год подряд, и за это время в городе прижилось более 500 молодых деревьев.

Отметим, что целью проекта «Лес победы» является создание в каждом регионе зеленых памятников воинам, принимавшим участие в Великой отечественной войне. По всей стране россияне планируют посадить 27 миллионов деревьев, по числу погибших за время Войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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