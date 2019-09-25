2019-09-25T08:56:39+03:00
Происшествия

Пьяного угонщика из Пыть-Ях привлек открытый автомобиль с ключами в замке зажигания

Владелец авто ожидал увидеть за рулем брата
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Пьяного угонщика из Пыть-Ях привлек открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Фото с сайта pixabay.comПьяного угонщика из Пыть-Ях привлек открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

К участковому в городе Пыть-Яхе обратился 29-летний местный житель и сообщил, что находясь у жилого балка, неизвестный пытался совершить угон его автомобиля.

Полицейскому югорчанин рассказал, вернувшись с работы, он припарковал незапертую машину около балка, а ключи оставил в замке зажигания, так как собирался со своей семьей в гости.

Услышав хлопок на улице, не предал этому значения, потому что ждал в гости брата. Но, не дождавшись гостя, в окно увидел отъезжающую свою машину. Мужчина бросился в догонку. Догнав автомобиль, потерпевший ожидал увидеть брата, думая, что тот решил пошутить. Но за рулём оказался неизвестный мужчина. Преступник был задержан участковым. Угонщиком оказался нетрезвый безработный ранее судимый за кражу 30-летний мужчина. Похититель был водворен в специальное помещение для задержанных лиц.

В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Активные жители Ханты-Мансийска очистили Самаровский чугас от сухих веток и мусора
В Нижневартовске сгорел крупный торговый центр
В минувшие сутки в Югре в 9 ДТП пострадали 11 человек
Погода в Югре 25 сентября: сильный ветер и пасмурно
В Нижневартовске все службы работают в усиленном режиме из-за сильного ветра
Югорчанин, желая купить автомобиль, «подарил» незнакомцу 25 тысяч рублей
Строительство школы и двух детсадов проинспектировала губернатор Югры
В Нягани нетрезвого водителя приговорили к одному году колонии строгого режима
В Сургуте все дома и социальные объекты подключены к теплу
В Нижневартовске с поличным задержали молодых закладчиков наркотиков
В Мегионе пройдет выездная донорская акция
Сургутянин дважды возвращался в квартиру друзей, чтобы их обокрасть
Спасатели пятые сутки ищут в лесах Югры двух грибников
Директор строительной фирмы из Пыть-Яха из корысти не платил сотруднице зарплату