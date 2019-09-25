СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-25T08:56:39+03:00

Пьяного угонщика из Пыть-Ях привлек открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Фото с сайта pixabay.com

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К участковому в городе Пыть-Яхе обратился 29-летний местный житель и сообщил, что находясь у жилого балка, неизвестный пытался совершить угон его автомобиля.

Полицейскому югорчанин рассказал, вернувшись с работы, он припарковал незапертую машину около балка, а ключи оставил в замке зажигания, так как собирался со своей семьей в гости.

Услышав хлопок на улице, не предал этому значения, потому что ждал в гости брата. Но, не дождавшись гостя, в окно увидел отъезжающую свою машину. Мужчина бросился в догонку. Догнав автомобиль, потерпевший ожидал увидеть брата, думая, что тот решил пошутить. Но за рулём оказался неизвестный мужчина. Преступник был задержан участковым. Угонщиком оказался нетрезвый безработный ранее судимый за кражу 30-летний мужчина. Похититель был водворен в специальное помещение для задержанных лиц.

В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU