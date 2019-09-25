СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-25T07:54:32+03:00

В минувшие сутки в Югре в 9 ДТП пострадали 11 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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После столкновения с «КамАЗом» водитель легковушки остался жив. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Нефтеюганском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 24 сентября в 23:15 на 772 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 44-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Антара», выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Камаз». В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Опель».

В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний. Задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU