2019-09-25T06:41:31+03:00
Общество

Погода в Югре 25 сентября: сильный ветер и пасмурно

Местами по округу пройдут небольшие дожди
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 25 сентября: сильный ветер и пасмурно. Фото из группы "Наш Сургут" в соцсети ВКонтактеПогода в Югре 25 сентября: сильный ветер и пасмурно. Фото из группы "Наш Сургут" в соцсети ВКонтакте
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В среду 25 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 12 - 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3,+8 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду, днем порывы 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5,+7 градусов.

В Сургуте с утра переменная облачность, после обеда пасмурная погода без осадков. Ветер юго-западный 6-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +5 градусов.

В Нижневартовске облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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