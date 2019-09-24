СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-24T15:25:45+03:00

В Нижневартовске все службы работают в усиленном режиме из-за сильного ветра. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В связи со штормовым ветром, который не стихает уже третьи сутки, все городские службы работают в усиленном режиме.

Как рассказала и.о. директора департамента ЖКХ администрации города Ирина Воликовская, непогода внесла свои коррективы: во дворах и на улично-дорожной сети ветром повалено пять деревьев, одно насаждение упало на припаркованный рядом автомобиль, где-то накренились дорожные знаки.

- Заявки принимаются и оперативно отрабатываются. По регламенту у нас есть 24 часа, чтобы устранить все последствия. Если, конечно, это не является угрозой жизни и здоровью людей. В этом случае, службы обязаны устранить все в кратчайшие сроки. Третий день все службы ЖКХ работают в усиленном режиме. Проводится ежедневный обход и объезд территорий. Обращения от вартовчан поступают через единую диспетчерскую службу, диспетчерские управляющих компаний, непосредственно в департамент ЖКХ, через портал «Наш Нижневартовска», - пояснила Ирина Воликовская.

Как добавили в городском ДЖКХ, о штормовом предупреждении информируют все жилищно-коммунальные службы. В этот период диспетчерские центры привлекают дополнительные ресурсы (выводят спецтехнику, увеличивают количество дежурств).

По информации метеорологов, ветреная погода может задержаться в Нижневартовске еще один день.

ИСТОЧНИК KP.RU